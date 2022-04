Bruce Willis, Haley Joel Osment:'Difficile trovare le parole, l'ho sempre ammirato'

Haley Joel Osment ha condiviso un messaggio di tributo esprimendo profonda ammirazione nei confronti del suo co-protagonista il The Sixth Sense - Il sesto senso, Bruce Willis, dopo l'annuncio del suo ritiro a causa di problemi di salute. Osment ha recitato accanto a Willis in uno dei film più importanti della sua carriera.

Willis soffre di afasia, una malattia cerebrale che compromette le capacità cognitive. La famiglia dell'attore ha pubblicato un comunicato congiunto sui social, attraverso gli account dell'ex moglie Demi Moore e della figlia Rumer.



Da quando è stata resa pubblica la malattia di Willis, l'attore ha ricevuto il supporto di fan e colleghi, tra cui storici collaboratori come M. Night Shyamalan, Kevin Smith e Sylvester Stallone.

"È stato difficile trovare le parole giuste per qualcuno che ho sempre ammirato, prima sul grande schermo, e poi per un colpo di fortuna, di persona. È una vera leggenda che ha arricchito tutte le nostre vite con una carriera eccezionale che abbraccia quasi mezzo secolo. Sono così grato per ciò che ho potuto constatare in prima persona e per l'enorme serie di lavori che ha realizzato per farci divertire negli anni a venire".



Osment ha concluso così il messaggio:"Volevo soltanto esprimere il rispetto e la profonda ammirazione che ho per Bruce e la sua famiglia mentre vanno avanti con il coraggio e il buonumore che li hanno sempre contraddistinti".

L'attore ha recitato al fianco di Bruce Willis in The Sixth Sense - Il sesto senso nel ruolo del giovanissimo Cole Sears, un bambino che ha la straordinaria capacità di vedere i morti. Il film, uscito nel 1999, ha incassato quasi 700 milioni di dollari in tutto il mondo.



In seguito all'annuncio gli organizzatori dei Razzie Award hanno deciso di ritirare la categoria Razzie di Bruce Willis, una sezione dedicata esclusivamente all'attore soltanto poche settimane fa.