Bruce Willis è il Giustiziere della Notte nel nuovo trailer e poster del remake

Laha diffuso in rete un nuovo full trailer ufficiale ed un poster dall'atteso remake/nuovo rifacimento di, ovvero Il Giustiziere della Notte , che vedrànei panni che furono di. Potete ammirarlo comodamente all'interno della notizia.

In questo atteso remake del film uscito nel lontano 1974, la storia segue il Dr. Paul Kersey (Willis) che vede sua moglie (Elisabeth Shue) e sua figlia (Camila Morrone) attaccate in casa da alcuni criminali. Con la polizia sommersa di casi, Kersey decide di agire da solo e farsi giustizia da solo per le strade della città. La notizia di un vigilante fa rapidamente il giro dei quartieri e gli abitanti iniziano a domandarsi se questo misterioso 'giustiziere della notte' sia un Angelo Custode o il Triste Mietitore.

Insieme a Willis nel cast vedremo Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camilla Morrone, Dean Norris e Kirby Bliss Blanton. La regia è affidata niente di meno che a Eli Roth (Knock Knock, The Green Inferno), che ha lavorato basandosi sulla sceneggiatura scritta da Joe Carnahan (The Grey, Stretch).

La MGM distribuirà Death Wish in USA a partire dal 2 marzo. In italia arriverà con il titolo de Il Giustiziere della Notte - naturalmente - e sarà distribuito dalla Eagle Pictures.