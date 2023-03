Bruce Willis fotografato per la prima volta in pubblico dopo l'annuncio della malattia

Bruce Willis è stato avvistato in pubblico per la prima volta da quando la sua famiglia ha diffuso la notizia della diagnosi che lo vede combattere con la demenza frontotemporale che lo ha costretto a ritirarsi.

Cappellino di lana in testa e caffè: l’attore di Die Hard ha passato una giornata a Santa Monica con due amici ed è stato fotografato e ripreso dal Daily Mail nella sua prima apparizione pubblica dall’annuncio della malattia invalidante che lo ha colpito.

Il mondo di Hollywood si era dimostrato naturalmente colpito dalla notizia e si era stretto in un abbraccio collettivo all’attore, come dimostrano le dichiarazioni di M.Night Shyamalan riguardo al suo legame con Bruce Willis.



La famiglia ha annunciato che la sua situazione di salute di Bruce Willis era degenerata in una forma di demenza che tende a manifestarsi più precocemente di malattie simili come il morbo di Alzheimer.

I cari di Willis avevano spiegato in un post sul sito web dell’associazione che si occupa di aiutare la ricerca in merito: “Oggi non ci sono trattamenti utili per curare la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare nei prossimi anni. Bruce ha sempre voluto usare la sua voce per aiutare gli altri e per accrescere la consapevolezza a proposito di temi importanti. Sappiamo, nei nostri cuori, quanto lui vorrebbe portare un’attenzione globale sul problema e quanto vorrebbe permettere una connessione tra coloro che soffrono di questo grave problema che impatta loro e le loro famiglie”.



In attesa di nuove, speriamo confortanti, notizie sulla salute dell’attore, vi lasciamo a un articolo che analizza gli ultimi film di Bruce Willis prima del ritiro.