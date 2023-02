Bruce Willis, quali sono gli ultimi film dell'attore prima del ritiro?

Lo scorso anno arrivava la notizia del ritiro di Bruce Willis dal mondo del cinema a causa di una diagnosi di afasia. Per fortuna, il pubblico avrà modo di assistere ad ultimi film che lo vedono protagonista.

Recentemente, il mondo è stato informato della diagnosi ufficiale e definitiva: Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale: l'afasia non è stata una diagnosi errata, è infatti parte integrante e preludio di una condizione medica ben più grave.

Il pubblico potrà assistere all'ultima interpretazione dell'attore in Detective Knight: Redemption. Qui Willis interpreterà Knight, il detective della trilogia che in questo secondo capitolo dovrà occuparsi un criminale i cui seguaci metteranno a dura prova la città durante la notte di Natale: The Christmas Bomber.

Oltre a Detective Knight: Redemption, che culminerà con la fine della trilogia quest'anno con Detective Knight: Independence, uno degli ultimi titoli dell'attore è Assassin. Ecco la trama ufficiale fornita per il film: "Un’operazione militare privata, guidata dal leader di un gruppo d’elite della C.I.A. (Bruce Willis), inventa una tecnologia futuristica di microchip che consente alla mente di un agente di abitare il corpo di un’altra persona per svolgere missioni segrete e mortali. Ma quando un agente (Mustafa Shakir) viene ucciso durante una missione segreta, sua moglie Nomzamo Mbatha) deve prendere il suo posto nel tentativo di consegnare il responsabile alla giustizia".