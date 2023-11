Bruce Willis, la figlia Tallulah aggiorna sullo stato di salute dell'attore

Tallulah Willis, figlia della star di Hollywood Bruce Willis, ha partecipato al The Drew Barrymore Show e ha aggiornato ai fan sulle condizioni di salute dell'attore, che soffre di una demenza frototemporale. Willis si è ritirato ufficialmente dal mondo dello spettacolo nel 2022, proprio a causa delle sue condizioni di salute.

"È lo stesso, e penso che, a questo proposito, ho imparato sia la cosa migliore che puoi chiedere. Vedo l'amore quando sono con lui. Ed è mio padre e mi ama, il che è davvero speciale" ha dichiarato la figlia dell'attore.



Nel 2022 Bruce Willis si ritirò a causa della diagnosi di afasia, poiché la sua condizione gli avrebbe influenzato la capacità di parlare, scrivere e comprendere il linguaggio. All'inizio dell'anno la famiglia di Willis aveva dichiarato che le condizioni dell'attore erano progredite.



La famiglia di Bruce Willis non perde la speranza ma, ospite da Drew Barrymore, Tallulah Willis ha raccontato l'importanza dell'apertura del nucleo familiare sulla salute del padre:"Da un lato è ciò che siamo come famiglia, ma è anche molto importante per noi diffondere la consapevolezza sulla FTD (demenza frototemporale). Se possiamo prendere qualcosa con cui stiamo lottando come famiglia e aiutare altre persone a dare una svolta per creare qualcosa di bello è davvero speciale per noi".

Tallulah Willis è la terza figlia nata dall'unione di Bruce Willis con Demi Moore, prima moglie e oggi molto amica dell'attore e della sua famiglia.