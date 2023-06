Bruce Willis, la famiglia dell'attore:'Non perdiamo la speranza'

Emma Heming, moglie di Bruce Willis, ha dichiarato in un post sui social che è appena terminata una sperimentazione clinica sulla ricerca di una cura per la demenza frototemporale, malattia cerebrale debilitante che ha colpito l'attore americano. Heming ha aggiornato i fan in un lungo messaggio condiviso su Instagram.

"Ieri ho letto che Wave Life Sciences ha concluso la sperimentazione clinica che potrebbe potenzialmente trattare la demenza frototemporale (FTD) e la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Nonostante non sia sicura che avrebbe potuto aiutarci, non importa, sembra comunque un pugno allo stomaco. Ma devo sempre guardare i lati positivi: ci stanno provando. Quindi, voglio ringraziare Wave Life Sciences, anche l'Alzheimer's Drug Discovery Foundation e l'AFTD, che hanno svolto un ruolo attivo attraverso il programma Treat FTD Fund" ha scritto Heming.



La moglie di Willis ha parlato anche dello stato d'animo della famiglia:"Per favore, mantenete lo slancio, costruiste sugli insegnamenti/scoperte e non rinunciate a questa amorevole community. La nostra famiglia continuerà a mantenere la fede e non perderà mai la speranza". Arnold Schwarzenegger ha parlato del ritiro di Bruce Willis, dichiarando di comprendere l'attore anche se 'noi non ci ritiriamo mai veramente'.



Qualche giorno fa, Tallulah Willis, figlia dell'attore e dell'ex moglie Demi Moore, ha raccontato la prima volta in cui si è resa conto che c'era qualcosa che non andava in suo padre:"La mia famiglia ha annunciato all'inizio del 2022 che Bruce Willis soffriva di afasia, un'incapacità mediata dal cervello di parlare o di comprendere il linguaggio, e abbiamo appreso all'inizio di quest'anno che quel sintomo era una caratteristica della demenza frototemporale, un disturbo neurologico progressivo che sfalda la sua conoscenza e il suo comportamento giorno dopo giorno. Lo sospettavo da parecchio tempo. È iniziato con una sorta di vaga indifferenza, che la famiglia ha attribuito alla perdita dell'udito di Hollywood. 'Parla, Die Hard!' ha incasinato le orecchie di papà. In seguito, quella mancanza di risposta si è ampliata e a volte l'ho presa sul personale. Aveva avuto due bambini con la mia matrigna Emma Heming Willis, e pensavo avesse perso interesse per me. Improvvisamente mi sono resa conto che non avrei mai avuto quel momento, mio padre che parlava di me in età adulta al mio matrimonio. È stato devastante. Ho lasciato il tavolo da pranzo, sono uscita tra i cespugli e ho pianto".



Bruce Willis si è ritirato dal mondo dello spettacolo nel 2022, dopo la diagnosi di afasia.