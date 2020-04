Bruce Willis e l'ex Demi Moore pubblicano un'esilarante foto dalla quarantena

La quarantena di Bruce Willis e Demi Moore sembra procedere senza problemi. I due ex coniugi, separati dal 2000, hanno deciso infatti di trascorrere il tempo in famiglia e a quanto pare si divertono molto a pubblicare foto.

Dopo averli visti con indosso un ridicolo pigiama a righe, si mostrano ora insieme alla famiglia al completo e tutti stanno leggendo lo stesso libro, come sottolineato dalla stessa Demi Moore: "Il club del libro di famiglia... 'Come dominare il mondo dal divano - edizione quarantena'",

Sembra essere proprio il libro giusto per il periodo. Alla divertente scenetta si è prestata tutta la famiglia: oltre a Bruce Willis e Demi Moore sono presenti anche le tre figlie, Rumer (31 anni), Scout (28 anni) e Tallulah (di 26). Ad accompagnarli anche Dillon Buss, fidanzato di Tallulah e quello di Scout, Jake Miller. L'attore hollywodiano è in realtà sposato e ha altre due figlie piccoli, ma la moglie Emma Heming sembra approvare la scelta del marito di voler trascorrere la quarantena con la sua prima famiglia.

L'immagine ci mostra che, nonostante il Coronavirus, la famiglia è tutto sommato felice e in vena di scherzi. Una situazione diversa è invece quella mostrata nel trailer di Survive the Night, nuovo film con protagonista Bruce Willis, che stavolta interpreta uno sceriffo in pensione costretto a proteggere i propri cari quando dei malintenzionati fanno irruzione in casa sua.