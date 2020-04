Bruce Willis eroe e papà: la tenera foto ricordo dal set di Die Hard

Riunita con i genitori Bruce Willis e Demi Moore per trascorrere del tempo in famiglia durante la quarantena, Rumer Willis ha condiviso un tenero ricordo dal set di Die Hard: uno scatto in compagnia del padre nei panni di John McClane.

"Scavando tra delle vecchie foto ho trovato questo gioiello" ha scritto l'attrice e cantante nel post che potete trovare in calce alla notizia. L'immagine mostra una giovanissima Rumer che guarda con amore papà Bruce, pronto alle riprese con tanto di trucco di scena.

I due stanno passando la quarantena in compagnia di Demi Moore e le altre due figlie, Scout e Tallulah. Ad accompagnarli anche Dillon Buss, fidanzato di Tallulah e quello di Scout, Jake Miller. La star di Die Hard in realtà è sposato e ha altre due figlie piccoli, ma la moglie Emma Heming sembra approvare la scelta del marito di voler trascorrere questi giorni con la sua prima famiglia.

Ricordiamo che questa sera, alle ore 21.00, su Iris va in onda Fire with Fire, action che vede Bruce Willis nei panni del vigile del fuoco Jeremy Coleman. Concluso il suo turno di lavoro, l'uomo entra in un negozio della zona e assiste all'omicidio di un civile. Fedele servitore della legge, accetta il rischio di testimoniare contro il mandante David Hagan, un potente boss della zona, ed entra nel programma di protezione dell'FBI. Per saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione di Fire with Fire.