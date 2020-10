Bruce Willis, Die Hard sta per tornare! Guardate il misterioso teaser su Twitter

John McClane, a quanto pare, si sta preparando a tornare: qualche ora fa, infatti, il figlio di Bruce Willis Rumer ha condiviso sul suo account ufficiale Twitter un'anteprima che mostra l'eroe action interpretato da suo padre, con grande gioia degli appassionati di film natalizi di tutto il mondo.

La clip in questione mostra un anziano Bruce Willis presentarsi a quello che sembrerebbe un incontro con alcuni tipi dall'aria a dir poco sospetta: il franchise di Die Hard è vivo e vegeto, con grande sorpresa di tutti, a quanto pare è a vivo e vegeto, ma il teaser potrebbe significare diverse cose.

La cosa più improbabile di tutte, ma quella nella quale ovviamente tutti sperano, è che 20th Century Studios abbia filmato in segreto un intero sequel di Die Hard del quale finora nessuno ha saputo nulla (probabilmente neanche la Disney) e che abbia intenzione di pubblicare un trailer o un teaser il 18 ottobre.

Molto più probabile, ma da bollino shakespeariano per 'molto rumore per nulla', l'ipotesi secondo la quale Bruce Willis abbia ripreso il personaggio per un'operazione di marketing in collaborazione con un marchio o un evento. In ogni caso, potete vedere il teaser in calce all'articolo insieme all'hashtag che fa sognare "Die Hard Is Back".

