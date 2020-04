Bruce Willis e Demi Moore: cosa nasconde la foto insieme? La figlia lo rivela

Negli ultimi giorni una foto che ritrae insieme Bruce Willis e Demi Moore ha fatto tornare sotto i riflettori l'ex-coppia di Hollywood e in molti si sono domandati se lo scatto non nascondesse un riavvicinamento tra i due. A chiarire i retroscena della vicenda è Scout Willis, figlia degli attori.

Ad oggi, quello che sappiamo è che Bruce Willis si trovava nell'Idaho quando sono iniziate le manovre contenitive, ma ciò non spiegava l'assenza della moglie Emma Heming Willis e dei figlia avuti con la donna.

"In verità, anche la mia matrigna sarebbe dovuta venire qui insieme alle mie sorelline. Una di loro, che adesso ha 7 anni, non era mai stata messa in guardia dagli aghi trovati nei parchi. Giocando ne ha calciato uno e le ha ferito il piede e dopo la mia matrigna ha dovuto aspettare i risultati delle analisi fatte a Los Angeles per portarla in ospedale. Intanto mio padre era partito in anticipo, ma poi è successo tutto questo ed Emma è rimasta a Los Angeles."

Ha poi continuato: "È stato molto divertente vedere i miei genitori di nuovo insieme nella casa dove siamo cresciuti. Una scena davvero tenere. Sono stati i dei magnifici genitori degli anni '90 che hanno scelto di vivere in una piccola cittadina insieme ai loro figli invece che a Los Angeles."

Nonostante i torni da duro, e talvolta burberi, dei suoi personaggi sembra che Willis sia riuscito a conciliare brillantemente la sua vecchia e nuova vita, tanto da trascorrere, sembra serenamente, la quarantena con Demi Moore.

