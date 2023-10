Bruce Willis: la demenza lo ha cambiato? 'Ha perso la gioia di vivere'

L'autore Glenn Gordon Caron è il creatore della serie tv Moonlighting e un buon amico della star di Hollywood Bruce Willis. Caron ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute dell'attore, ritiratosi dalle scene ufficialmente nel 2022, che sta convivendo da tempo con una demenza frototemporale (nota come FTD).

La famiglia di Bruce Willis non perde la speranza ma a The Post Tuesday, Caron ha dichiarato che la star di Hollywood ha subito un forte peggioramento:"Non sono sempre così bravo ma ci provo e parlo con lui e sua moglie [Emma Heming Willis] e ho un rapporto informale con i suoi tre figli più grandi. Ho provato davvero a restare nella sua vita. La cosa che rende la sua malattia così sconvolgente è che se hai mai trascorso del tempo con Bruce Willis, non c'è nessuno che abbia avuto più gioia di vivere di lui. Amava la vita e... adorava svegliarsi ogni mattina e cercare di vivere al massimo".



Caron ha proseguito:"Ho la sensazione che capisca chi sono per i primi tre minuti. Non è del tutto verbale; era un lettore vorace - non voleva che nessuno lo sapesse - e ora non legge più. Tutte quelle competenze linguistiche non sono più a sua disposizione, eppure è ancora Bruce. Quando sei con lui sai che è Bruce e sei grato che sia lì ma la gioia di vivere se n'è andata" ha concluso.



Tuttavia, prima che le sue condizioni di salute peggiorassero, Caron ha dichiarato di essere riuscito a informarlo che Moonlighting sarebbe stata trasmessa in streaming su Hulu:"So che è davvero felice che lo show sia disponibile. [...] Quando ho avuto modo di passare del tempo con lui ne abbiamo parlato e so che era emozionato".



Bruce Willis si è ritirato dal mondo dello spettacolo e ogni tanto la sua famiglia aggiorna i fan delle sue condizioni di salute attraverso i social.