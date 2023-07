Bruce Willis, delusione per l'ultimo film: solo 10% su Rotten Tomatoes

Bisogna guardare agli ultimi anni della carriera di Bruce Willis considerando quello che ormai sappiamo sul suo stato di salute e perdonando alcune scelte lavorative data la sua consapevolezza di quello che sarebbe accaduto? Secondo la critica a quanto pare no, visto il rating tragico del suo ultimo film, Assassin, su Rotten Tomatoes.

Mentre la famiglia di Bruce Willis annuncia di non perdere la speranza in merito alla ricerca e alla possibilità, un giorno di trovare una cura per la malattia dell’attore, intanto, la critica sembra indifferente rispetto alle condizioni del protagonista di Die Hard e il punteggio sull’aggregatore di recensioni del suo ultimo film, Assassin, continua ad assestarsi intorno a un disastroso 10% che sicuramente non rende giustizia alla grandezza di un attore che nell’ultimo periodo lavorativo ha fatto scelte non considerando soltanto il lato artistico.

A prescindere dalla qualità, il film è riuscito a fare molto bene in streaming, risultando uno dei prodotti più visti su Google Play e su ITunes in diversi paesi del mondo.

Naturalmente non è mai facile vedere un attore del calibro di Bruce Willis non riuscire a performare al meglio, rinchiuso in un film che non gli dia merito o essere consapevoli che, probabilmente, non reciterà più, ma possiamo sempre consolarci con le numerose opere che ci ha lasciato nel corso della sua carriera decennale.

Rinnovando gli auguri al protagonista di capolavori come Pulp Fiction, vi lasciamo a una lista di film di Bruce Willis che ancora devono uscire.