Bruce Willis, Cybill Shepherd:'Ecco perché non uscimmo insieme durante Moonlighting'

Cybill Shepherd aveva un debole per Bruce Willis. La star, oggi 72 anni, ha svelato qualche giorno fa di aver condiviso una particolare chimica al di fuori del set con la star di Pulp Fiction, sin dal provino che fecero per recitare insieme nella serie Moonlighting negli anni '80. L'attrice ne ha parlato in una recente intervista.

"La mia temperatura salì di 10 gradi. Questo significava due cose per me: uno, ero molto attratta da lui. Due, non avrei mai agito di conseguenza perché eravamo entrambi molto attratti l'uno dall'altra" ha dichiarato Shepherd, confessando l'attrazione reciproca all'epoca della serie.



"Vorrò sempre bene a Bruce" ha concluso l'attrice "Voglio soltanto dire una cosa su di lui. Nessun altro è mai stato preso in considerazione per la parte quando è entrato nella stanza".

La coppia ha interpretato un duo di investigatori privati nella celebre comedy acclamata anche dalla critica e trasmessa dalla ABC dal 1985 al 1989.



Dopo la cancellazione dello show Bruce Willis è diventato una star di livello mondiale grazie alla sua partecipazione a titoli come Die Hard, Pulp Fiction e Il sesto senso.

Bruce Willis si è ritirato dal mondo del cinema dopo la diagnosi di afasia che l'ha colpito; l'annuncio è stato dato dalla famiglia dell'attore sui social.



L'annuncio è stato firmato dalla moglie Emma Heming, dall'ex moglie Demi Moore, e dai suoi cinque figli: Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn.

Qualche mese fa Cybill Shepherd ha ricordato Peter Bogdanovich, regista scomparso ad inizio anno e con il quale girò L'ultimo spettacolo.