Bruce Willis è consapevole delle sue condizioni? Secondo la moglie è difficile capirlo

A seguito della lunga e invalidante malattia, la famiglia di Bruce Willis ha deciso di non perdere la speranza. Per avere un quadro più completo, però, in molti si chiedono se l'attore sia consapevole delle proprie condizioni; a rispondere è la moglie Emma Heming WIllis.

Purtroppo "è molto difficile saperlo con certezza", ha dichiarato in occasione di un'intervista con Today – la prima rilasciata dopo la diagnosi –, perché "la demenza è un problema serio. È duro sia per la persona diagnosticata che per la famiglia. Tutto ciò vale anche per Bruce, per me, per le nostre figlie. Quando dicono che la demenza è una malattia di tutta la famiglia, hanno proprio ragione".

Ha poi aggiunto che la diagnosi è "una benedizione e una maledizione" al tempo stesso: "Non rende gli avvenimenti meno dolorosi... ma sapere quello che sta succedendo a Bruce, in un certo senso, lo rende un po' più semplice".

Era il marzo del 2022 quando la famiglia di Bruce Willis annunciò la diagnosi di afasia, e che quest'ultimo si sarebbe ritirato dalla recitazione. Nel febbraio di quest'anno, invece, hanno parlato più precisamente di demenza frontotemporale. Al momento, l'attore è affidato alle cure della famiglia.

In un'altra occasione, Emma Heming Willis ha sottolineato la necessità di "sforzarsi ogni singolo giorno per essere felice. Lo faccio per me, per le mie due figlie e per Bruce, perché lui non vorrebbe che io vivessi in un altro mondo. Devo fare del mio meglio sia per me che per tutta la famiglia".

