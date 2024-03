Bruce Willis compie 69 anni: da dove nasce il soprannome Bruno?

Impossibile non riservare un posto speciale nel cuore a Bruce Willis: la star di Die Hard ha accompagnato tutti noi nella nascita e nella crescita del nostro amore per il cinema, mettendo in fila un cult dietro l'altro. Ma siete proprio sicuri di sapere tutto su di lui? Conoscete, ad esempio, la storia del suo soprannome?

Recentemente apparso in una nuova foto con l'ex-moglie Demi Moore, Willis (che oggi compie 69 anni) è infatti soprannominato Bruno: la presenza di questo nickname nella sua vita è storia vecchia, come dimostrano il nome della band con cui incise un disco negli anni '80 (Bruno and the Acceleratos), il titolo dell'album solista The Return of Bruno e dell'omonimo film del 1987, con protagonista proprio l'alter-ego di Willis Bruno Rondini.

La star di Pulp Fiction, in realtà, non ha mai chiarito in che modo sia nato il soprannome che ancora oggi si porta dietro: tutto ciò che sappiamo è che le sue origini risalgono agli anni '70, quando Willis lavorava come bartender presso il Cafe Central di New York, luogo che gli permise di entrare in contatto con diverse stelle della Hollywood di quegli anni. E voi, conoscevate lo storico soprannome di Bruce Willis? Fatecelo sapere nei commenti!

