Bruce Willis e quel bizzarro commento: era riferito al suo rapporto con Demi Moore?

Bruce Willis e Demi Moore sono stati sposati per ben 11 anni prima dell'annuncio del loro divorzio avvenuto nel 1998. Tuttavia, i rumor dell'epoca sostenevano che le cose tra le due star non funzionassero da molto tempo e, un commento piuttosto bizzarro dell'attore ha fatto presupporre a molti che fosse solito tradire quella che era sua moglie.

C'è da dire che le cose tra Bruce Willis e Demi Moore sono andate molto velocemente, la coppia si è frequentata per circa quattro mesi prima di giungere al matrimonio lampo a Las Vegas. Dopo circa un mese la Moore è rimasta incinta della loro prima figlia e in breve tempo la famiglia si è allargata con altri due bambini. Nel corso di un'intervista rilasciata a Playboy, Bruce Willis ha utilizzato parole molto dure, e in molti le hanno interpretate come un segno del suoi reiterati tradimenti nei confronti dell'ex moglie.

"Nessuna donna soddisferà l'impulso naturale di un uomo di procreare, procreare, procreare. L'impulso non svanisce perché hai tre o dieci o cento figli ... Ci sforziamo, ma siamo animali. Siamo solo asini che si avvicinano alla mangiatoia per il cibo e vogliono sco***e tutto ciò che vedono. Abbiamo una sorta di programma inconscio che ci obbliga ad agire in questo modo".

C'è da dirlo, il divorzio tra i Demi Moore e Bruce Willis è stato piuttosto amichevole a testimonianza di ciò, i due hanno addirittura trascorso la quarantena insieme.