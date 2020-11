Bruce Willis contro un alieno mutaforma nel trailer del nuovo sci-fi Breach

L'icona del cinema action Bruce Willis si appresta a fare il suo trionfante ritorno al genere fantascientifico grazie al nuovo progetto Breach, per il quale la Saban Films ha appena pubblicato il primo trailer ufficiale.

Il film è ambientato dopo una piaga devastante che ha distrutto il pianeta Terra e vede Bruce Willis e i suoi compagni su un'arca interstellare che viene attaccata da una nuova minaccia: una forza aliena mutaforma intenta a massacrare ciò che resta dell'umanità, in una versione più action de La Cosa di John Carpenter.

Diretto da John Suits da una sceneggiatura co-scritta da Edward Drake e Corey Large, Breach include nel cast anche Cody Kearsley nei panni di Noah, Callan Mulvey nei panni di Teek, Kassandra Clementi nei panni di Hayley, Rachel Nichols nei panni di Chambers, Timothy V. Murphy nei panni del comandante Stanley e Thomas Jane come Admiral, mentre Bruce Willis sarà Clay Young.

Durante la sua carriera, Bruce Willis ha recitato in diversi film di fantascienza che sono diventati dei classici del genere. Willis ha viaggiato per la prima volta nel cosmo in Armageddon di Michael Bay, nel quale fu chiamato a salvare il mondo da un asteroide gigante insieme a Ben Affleck, e poi nel 1997 recitò ne Il quinto elemento di Luc Besson, insieme a Gary Oldman e Milla Jovovich. Impossibile non citare L'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam, uscito nel 1995 e con Brad Pitt come co-protagonista, e il più recente Looper di Rian Johnson, insieme a Joseph Gordon-Levitt.