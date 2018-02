Bruce Willis, Alec Baldwin e Gugu Mbatha-Raw nel cast di Motherless Brooklyn

Si arricchisce di nomi importanti il cast di, secondo film diretto in carriera da, per il quale l'attore sarà anche star e sceneggiatore. La notizia di poche ore fa riguarda l'ingresso nel progetto di. Il film vedrà per protagonista

Motherless Brooklyn sarà ambientato negli anni '50 e vedrà il personaggio di Lionel Essrog (Edward Norton), detective privato solitario e affetto dalla Sindrome di Tourette, impegnato nelle indagini per risolvere l'omicidio del suo mentore e amico, Dranki Minna (Bruce Willis).

I segreti che Lionel scoprirà potrebbero cambiare per sempre il destino di New York.

Del cast facevano già parte, insieme a Willem Dafoe, Ethan Suplee, Leslie Mann, Josh Pais, Fisher Stevens, Michael K. Williams e Robert Wisdom.

Bruce Willis nel 2017 ha partecipato alle pellicole Once Upon a Time in Venice di Mark e Rob Cullen al fianco di Jason Momoa, e al film First Kill di Steven C. Miller con Hayden Christensen. Nel 2018 lo vedremo nel remake de Il giustiziere della notte, nel ruolo che fu di Charles Bronson, per la regia di Eli Roth.

Alec Baldwin, al centro delle attenzioni dei media dopo le difese pubbliche di Woody Allen nella vicenda che coinvolge il regista di Manhattan con la figlia, Dylan Farrow, comparirà quest'anno nel film di Emilio Estevez, The Public, al fianco di Jena Malone e Christian Slater, e in Mission: Impossible - Fallout di Christopher McQuarrie, insieme a Tom Cruise.

L'attrice britannica Gugu Mbatha-Raw, conosciuta sul piccolo schermo per la sua partecipazione a Black Mirror (San Junipero), e per le serie Undercovers e Touch, ha recitato recentemente ne La bella e la bestia di Bill Condon, The Cloverfield Paradox di Julius Onah, uscito proprio ieri su Netflix, e Nelle pieghe del tempo di Ava DuVernay.