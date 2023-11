Bruce Willis, gli ultimi aggiornamenti sulla salute dell'attore

La famiglia di Bruce Willis è molto presente con i fan dell'attore e non smette di condividere aggiornamenti sulle condizioni di salute della star di Hollywood, dopo il ritiro ufficiale dalle scene nel 2022. Nonostante la richiesta di privacy alla stampa, i figli dell'attore sui social condividono diverse informazioni sul padre.

Tallulah Willis, figlia di Bruce, ha partecipato al The Drew Barrymore Show:"Lui è lo stesso, e penso di aver imparato, a questo proposito, che è la cosa migliore che puoi chiedere. Vedo l'amore quando sono con lui. Ed è mio padre e mi ama, il che è davvero speciale". Proprio due giorni fa un video della figlia di Bruce Willis ha commosso i fan.



La star del cinema e di film action come Die Hard e Attacco al potere, è circondata dall'amore della propria famiglia, in cui è inclusa anche l'ex moglie Demi Moore, madre di Tallulah:"Da un lato è quello che siamo come famiglia ma è anche molto importante per noi diffondere la consapevolezza sulla FTD (demenza frototemporale)" ha spiegato Willis, in merito alla decisione di condividere molte informazioni sullo stato di salute del padre "Se riusciamo a prendere qualcosa con cui stiamo lottando come famiglia per aiutare altre persone, a trasformarlo per creare qualcosa di bello, è davvero speciale per noi".



Bruce Willis si è ritirato nel 2022 a causa dell'afasia e qualche mese dopo è stata ufficializzata la diagnosi di demenza frototemporale, che influisce sul linguaggio, sulla personalità e sul comportamento delle persone che ne sono afflitte.