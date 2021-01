Bruce Willis, i 10 migliori film secondo la critica: da Die Hard a Pulp Fiction

Di ritorno questa sera nelle TV italiane con L'Ultima Alba, film action del 2003 diretto da Antoine Fuqua, Bruce Willis è stato per decenni uno degli attori più attivi e di successo all'interno del panorama cinematografico, soprattutto nel campo dell'azione.

Nonostante le molte critiche rivolte alle sue capacità espressive e attoriali, la star di Die Hard durante la sua carriera ha preso parte a numerosi cult e veri e propri capolavori della settima arte, uno su tutti Pulp Fiction di Quentin Tarantino, regalandoci personaggi indimenticabili come quello di John McClane. Oggi abbiamo deciso di proporvi i 10 migliori film in cui ha recitato Willis che sono riusciti a conquistare la critica. Come sempre, abbiamo preso come riferimento due dei più importanti aggregatori di recensioni al mondo, ovvero Rotten Tomatoes e Metacritic.

Rotten Tomatoes

Trappola di cristallo (94%) Moonrise Kingdom (94%) Looper (93%) Pulp Fiction (92%) La vita a modo mio (91%) L'esercito delle 12 scimmie (89%) Il Sesto Senso (86%) Die Hard: Vivere o Morire (82%) Sin City (77%) Grindhouse: Planet Terror (75%)

Metacritic

Pulp Fiction (94) La vita a modo mio (86) Moonrise Kindgom (84) Looper (84) L'esercito delle 12 scimmie (74) Trappola di cristallo (Die Hard) (72) Die Hard: Vivere o Morire (69) 58 minuti per morire - Die Harder (67) Il Sesto Senso (64) Solo 2 ore (63)

Siete d'accordo con queste classifiche? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che prossimamente Willis interprterà un detective nel thriller American Siege.