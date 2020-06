Bruce vs Frankenstein: scoprite il nuovo folle film di Bruce Campbell

Bruce Campbell è tornato: il protagonista di alcuni dei più riusciti film del filone horror di Sam Raimi aveva già annunciato qualche anno fa l'intenzione di dare un sequel al suo My Name is Bruce, e a quanto pare l'idea è ancora viva nella sua mente.

Campbell è infatti tornato a parlare di Bruce vs Frankenstein, film che lui stesso aveva annunciato come una sorta de I Mercenari dell'horror: "Voglio mettere insieme così tante star dell'horror da far sì che sia impossibile che la gente non venga a vedere il film. Voglio dar loro cose diverse da fare. Voglio Kane Hodder che spieghi con precisione quello che mangia. Voglio che Robert Englund sia un tipo tosto, che conosca il taekwondo o qualcosa del genere. Voglio tirare fuori i lati nascosti di questi ragazzi" ha spiegato Campbell.

"Alcuni interpreteranno sé stessi, alcuni interpreteranno altri personaggi. Potrei chiedere a Kane Hodder di fare Frankenstein, oppure potrebbe interpretare Kane Hodder stesso che combatte Kane Hodder come Frankenstein. Sarebbe folle" ha poi proseguito il regista. Insomma, le premesse sembrano decisamente buone: non ci resta che sperare che questo Bruce vs Frankenstein arrivi nelle sale il prima possibile! Di recente, intanto, Campbell ha annunciato il titolo del quarto film della saga di Evil Dead.