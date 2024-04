Bruce Springsteen, tutto quello che c'è da sapere sul biopic sul Boss

È stato annunciato il film biopic su Bruce Springsteen con Jeremy Allen White nei panni di The Boss. Ecco tutto quello che sappiamo sulla pellicola.

Non è stata rilasciata una trama o una sinossi ufficiale, ma quel che sappiamo è che il film sarà basato su un album in particolare, ovvero Nebraska del 1982, difatti Deadline riporta che “il biopic musicale seguirà "The Boss", ovvero Bruce Springsteen, mentre tenta di realizzare il suo sesto album in studio, Nebraska, pubblicato nel 1982. Sebbene i dettagli sulla trama siano scarsi al momento, i fan del lavoro di Springsteen e di questo album in generale sono pienamente consapevoli di come il suo concepimento sia avvenuto durante uno dei periodi più difficili per il musicista, sia dal punto di vista professionale che personale.”

Il titolo provvisorio della pellicola è “Deliver me from nowhere”, ma non è escluso che possa cambiare da qui al primo trailer. Al momento la data d’uscita indica la fine del 2024, ma è possibile che l’uscita della pellicola slitti a inizio 2025. Come abbiamo già riportato, ci sono alte probabilità che Jeremy Allen White interpreti lo storico musicista statunitense. Nel frattempo, è uscita la prima foto ufficiale che mostra Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan.

