Bruce Springsteen, annunciato il film biopic: Jeremy Allen White da The Bear a The Boss

Mentre proseguono le riprese di A Complete Unknown, film su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet, da Hollywood arriva l'annuncio di un biopic musicale su Bruce Springsteen, che sarà interpretato da Jeremy Allen White.

Come riportato in esclusiva da Deadline, la star di The Bear vincitrice dell'Emmy è in trattative avanzatissime per interpretare la superstar del rock in Deliver Me From Nowhere, in lavorazione per A24: basato sull’omonimo libro di Warren Zanes del 2023, il film si concentrerà sulla realizzazione dell’album di Springsteen del 1982, Nebraska. Il regista Scott Cooper sta adattando la sceneggiatura con l'intenzione di dirigere personalmente il progetto, dietro al quale c'è anche il Gotham Group, che conta Eric Robinson ed Ellen Goldsmith-Vein come produttori. Anche l'ex capo del cinema Netflix Scott Stuber è coinvolto nell'adattamento di Deliver Me From Nowhere.

Bruce Springsteen è un'icona della musica: conosciuto come "The Boss", ancora oggi continua ad attirare il pubblico estasiandolo con le sue leggendarie esibizioni dal vivo. Nebraska è stato il sesto album in studio di Springsteen ed è stato pubblicato due anni prima che uscisse il suo grande successo Born in the U.S.A. nel 1984. Caratterizzato da storie di colletti blu, Nebraska è posizionato al numero 150 nella lista 2020 di Rolling Stone dedicata ai 500 migliori album di tutti i tempi. Jeremy Allen White ha recentemente recitato con Zac Efron nel film sul wrestling di A24 dello scorso anno, The Iron Claw, mentre Cooper è noto per aver diretto titoli come Crazy Heart (2009), Out of the Furnace (2013), Black Mass (2015) e The Pale Blue Eye (2022).

