Bruce Lee, tutto pronto per le riprese del film biopic diretto da Ang Lee?

Nel novembre 2022 il regista Ang Lee ha accettato di unirsi ad un importante progetto, il film biografico su Bruce Lee, con il figlio Mason nel ruolo del leggendario maestro di arti marziali. Dan Futterman si occuperà della sceneggiatura ma ora la domanda principale riguarda il periodo in cui inizieranno le riprese del film.

Secondo le ultime indiscrezioni il primo ciak avverrà nel mese di aprile. Dopo anni di produzioni sempre più lontane dai suoi esordi per stile e racconto, Ang Lee è pronto a tornare in auge grazie a Bruce Lee.

Tra gli anni '90 e 2000, Ang Lee è stato uno dei registi maggiormente apprezzati nell'industria cinematografica, non solo hollywoodiana.



Ora è pronto per tornare sulla cresta dell'onda con un progetto delicato ma molto affascinante. La figura di Bruce Lee è una delle più mitizzate della storia e raccontare le sue gesta senza derive particolari sarà molto complicato.

In ogni caso, già a settembre erano emerse novità sul biopic su Bruce Lee.



Fondatore del Jeet Kune Do, Bruce Lee si è distinto come uno tra i più influenti artisti marziali della storia, oltre ad essere il volto maggiormente conosciuto al mondo nel campo delle arti marziali cinesi sul grande schermo.

Le sue opere influenzarono diversi artisti marziali delle future generazioni, non solo in Cina ma anche in Occidente, grazie alla sua fama negli Stati Uniti.



La conferma di Ang Lee alla regia del biopic su Bruce Lee è un primo passo importante verso una produzione che possa onorare la memoria del mito.