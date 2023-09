Bruce Lee, novità sul biopic di Ang Lee: quando partiranno le riprese?

Ang Lee realizzerà un film su Bruce Lee. Il progetto fu annunciato nel 2022, ma è andato in stand-by a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori. Adesso il produttore della pellicola ha fornito delle importanti novità.

Lawrence Grey, produttore del film, ha risposta a una domanda che chiedeva se la produzione del film sarebbe potuta partire dopo la fine dello sciopero SAG: “Credo che sia così. Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare, ma abbiamo superato alcuni ostacoli e credo che siamo abbastanza vicini al traguardo”.

Grey ha poi continuato rivelando che il film si concentrerà principalmente su “Enter the dragon” e i drammi della vita privata di Bruce Lee:

“Ci siamo resi conto che il periodo della vita di Bruce intorno alla realizzazione di 'Enter the Dragon' era un momento in cui si collegavano tanti fili tematici diversi e in cui confluivano una quantità incredibile di drammi e conflitti nella sua vita. Quindi, lo usiamo come una sorta di asse attorno al quale far ruotare il suo mondo. Da lì, credo che il regista direbbe che si tratta di un viaggio caleidoscopico attraverso la sua vita. Ha una struttura tradizionale non narrativa ed è davvero collegato a livello tematico ed esperienziale.”

Ang Lee, regista di Hulk, Vita di Pi (qui potete trovare la nostra recensione di Vita di Pi) e I segreti di Brokeback Mountain, dirigerà suo figlio Mason Lee nel ruolo del celebre maestro di arti marziali.