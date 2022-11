Bruce Lee: per il film della Sony, Ang Lee alla regia e suo figlio Mason come protagonista

Nel 2019 il regista Ang Lee ha portato sullo schermo ben due Will Smith grazie al suo lavoro in Gemini Man, di cui vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. Da quel momento nessun altro progetto ha visto impegnato il regista che, finalmente, ritornerà all'opera con un film su Bruce Lee.

L'iconico attore e maestro di arti marziali Bruce Lee verrà nuovamente raccontano in un progetto a cura della Sony 3000 Pictures. L'accordo tra la casa di produzione ed il regista Ang Lee è stato annunciato da poche ore ed una notizia interessante, trapelata quasi in contemporanea, già setta l'asticella del progetto abbastanza in alto.

Nei panni di Lee avremo infatti un altro Lee. Il regista taiwanese ha scelto suo figlio Mason per portare sul grande schermo una delle figure più importanti del secolo scorso. ''Fu accolto come un personaggio né completamente americano né completamente cinese. Bruce Lee è stato quel ponte tra Oriente e Occidente che ha introdotto il Kung Fu cinese nel mondo. Uno scienziato del combattimento ed un artista iconico che ha rivoluzionato sia le arti marziali che il cinema d'azione", ha dichiarato Ang Lee a Deadline. "Mi sento in dovere di raccontare la storia di questo brillante e unico essere umano che possedeva un potere tremendo in un corpo di 135 chili e che, attraverso un instancabile duro lavoro, ha trasformato i sogni impossibili in realtà'', ha poi continuato il regista.

Ang Lee sta lavorando da molto al progetto ed ha avuto cura di mantenere il segreto per un po', in modo da poter dare il tempo necessario a suo figlio Mason di prepararsi ed allenarsi al meglio. Negli ultimi 3 anni, il figlio del regista ha infatti trascorso molto tempo in isolamento in Asia, in vista proprio di questo importante ruolo.

