Bruce Campbell: 'Vi svelo nuovi dettagli su La Casa 4, Evil Dead Rise'

Nel corso di una recente intervista promozionale Bruce Campbell, storico volto della saga de La Casa creata da Sam Raimi, è tornato a parlare del prossimo episodio, intitolato Evil Dead Rise.

In precedenza l'interprete di Ash aveva già anticipato che il nuovo film non sarà ambientato nei boschi ma in città, e adesso ha aggiunto:

"Il processo dietro ad un reboot può essere molto confuso e frustrante e non sempre ha successo. Reboot, sequel, remake; abbiamo tutti questi termini fuori di testa", ha recentemente condiviso Campbell con AL. "Quello che stiamo facendo ora è: 'Guarda, questo è un altro film de La Casa e c'è ancora quel dannato libro là fuori, molte persone possono metterci le mani sopra e a quel punto è tutta un'altra storia.' Il punto principale della saga è il fatto che i protagonisti sono solo persone normali che si ritrovano a combattere quello che sembra essere un male davvero inarrestabile, e quindi è da lì che viene l'orrore. Non c'è qualche eroe particolarmente abile. Non ci sono soldati. Avremo un'eroina, una donna al comando, e lei cercherà di salvare la propria famiglia."

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative?