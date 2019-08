Bruce Campbell pensa che Batman v Superman sia un film stupido

Sin dalla sua uscita nel 2016, Batman v Superman: Dawn of Justice, ha diviso nettamente il pubblico e anche la critica, scatenando numerose controversie e, addirittura, sollevando anche qualche polemica da parte dei fumettisti.

A distanza di anni, adesso che quell'Universo DC lanciato da Zack Snyder è in parte morto, in parte rinato e, in parte, trasformato e mutato nel corso del tempo, a riportare in auge quel film del filmaker di 300 è Bruce Campbell, l'attore celebre per la saga cinematografica e televisiva de La Casa.

Campbell che, qualche tempo, ha svelato la verità sul "suo" Mysterio nello Spider-Man 4 mai realizzato da Sam Raimi, ha condiviso il suo pensiero sui cinefumetti e, in particolare, sulla pellicola della DC: "Sapete, gli effetti visivi dovrebbero essere usati per raccontare una storia. Per dire, i film della saga 'La Casa' sono incentrati su persone ignare senza alcun potere e accadono a loro delle cose. E' sopravvivenza, è tutto di ciò che avete bisogno. Il personaggio di Ash ne La Casa può morire in qualsiasi momento. Fa un incidente in auto ed è morto. Ma questi tizi con i superpoteri... per me, è noia vera. Se non hai in mano la Kryptonite... prendete Batman v Superman. E' un concept veramente ma veramente stupido. Non avrebbero mai dovuto farlo un film del genere. Superman può far girare il mondo al contrario ma Batman non può farlo. Superman può volare. E' L'Uomo D'Acciaio. Batman no. Superman potrebbe mettere un mano nell'esofago di Batman ed ucciderlo all'istante, fine della storia. Hanno speso tutti quei soldi per prendersi in giro da soli! Smettetela di distruggere questi supereroi!".

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?