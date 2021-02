Bruce Campbell sarà in Doctor Strange Multiverse of Madness! Guardate il tweet

Da diverse settimane i fan del Marvel Cinematic Universe sono convinti che Bruce Campbell avrà un cameo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e a quanto pare l'attore l'ha appena confermato.

Con un machiavellico post pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter, infatti, l'attore - noto collaboratore di Sam Raimi, nuovo regista del sequel di Doctor Strange dopo l'uscita di scena di Scott Derrickson - ha dichiarato: "Ragazzi, è stato fantastico lavorare in una certa città, con un certo regista, in un certo film, con un certo attore".

Il criptico post non lascia tanto spazio all'immaginazione, e lo skyline di Londra - dove le riprese di Doctor Strange 2 stanno proseguendo senza leak - è l'apoteosi degli indizi: ovviamente la certezza ufficiale la si avrà solo quando i Marvel Studios decideranno di confermare la cosa, ma per il momento pare evidente che chi sperava in un'ennesima collaborazione tra Raimi e Campbell può dormire sogni tranquilli.

Vi ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà nei cinema il 25 marzo 2022. Il film sarà il terzo capitolo di un arco narrativo iniziato con WandaVision e destinato a proseguire con Spider-Man: No Way Home: la star Benedict Cumberbatch avrà infatti un ruolo da co-protagonista nel film di Tom Holland, mentre Elizabeth Olsen tornerà nei panni di Wanda in Doctor Strange 2.

Quali sono le vostre aspettative? E, a questo punto, chi interpreterà Bruce Campbell secondo voi? Ditecelo nei commenti!