Bruce Campbell tra Black Friday e parassiti alieni: annunciato un nuovo horror sci-fi

A poco più di una settimana dal Black Friday, Deadline fa sapere che la "festività" dello shopping farà da base per un horror fantascientifico che vedrà come protagonisti Bruce Campbell, Devon Sawa (Final Destination) e Michael Jai White (Spawn).

La pellicola, intitolata proprio "Black Friday", segue un gruppo di impiegati di un negozio di giocattoli che deve difendersi da una legione di acquirenti in vacanza quando un misterioso parassita alieno li fa entrare in una furia omicida.

Diretto da Casey Tebo su una sceneggiatura di Andy Greskoviak, il film include nel cast anche Ivana Baqureo, Ryan Lee e Stephen Peck. Alla produzione troviamo Warner Davis per la Warner Davis Company, in collaborazione con MFW Productions.

Le riprese di Black Friday partiranno il 16 novembre a Boston, mentre la data di uscita non è ancora stata fissata.

Campbell, lo ricordiamo, in questo periodo sta lavorando come produttore a Evil Dead Rise, nuovo capitolo della leggendaria saga horror creata da Sam Raimi che porterà il franchise in una nuova direzione grazie ad un'ambientazione rinnovata. Con il regista de La Casa che a breve sarà impegnato con le riprese di Doctor Strange and the Multiverse of Madness, il film è stato affidato a Lee Cronin (Hole - L'abisso).