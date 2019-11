Bruce Banner doveva combattere Hulk grazie a Doctor Strange in Avengers: Infinity War

Discutendo con Vanity Fair del loro lavoro per i Marvel Studios, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno rivelato alcuni dettagli interessanti sul ruolo di Hulk in Avengers: Infinity War.

Parlando di alcune sequenze scartate dal terzo film MCU dei fratelli Russo, i due sceneggiatori hanno rivelato un'importante sequenza che avrebbe visto Hulk combattere Bruce Banner in una realtà illusoria creata da Doctor Strange.

"C'era una sequenza nel primo film in cui i due personaggi si ritrovavano nei luoghi mistici del Doctor Strange, questa sorta di universo da realtà mentale illusoria. Banner incontrava Hulk in un panorama che ricordava molto l'arena vista in Ragnarok. Solo uno di loro sarebbe uscito da lì, e a quel punto si sarebbe 'risvegliato' in Wakanda per continuare la battaglia. Quella fusione che abbiamo visto come già accaduta in Endgame, inizialmente doveva accadere alla fine di Infinity War".

Di certo la scena sarebbe stata interessante da vedere, ma considerato il ritmo concitato dell'ultimo atto di un film già di per sé estremamente rapido come Infinity War, si può intuire quanto una digressione così importante avrebbe rallentato lo scorrere della trama, soprattutto se montata proprio durante l'epica battaglia contro l'esercito di Thanos.

