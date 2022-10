Bros, flop negli USA per la rom-com con soli attori LGBTQ+: solo 4,8 milioni incassati

Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma Bros, la prima rom-com lgbtq+ distribuita da un grande studio, arriverà al cinema il 3 novembre. Nonostante sia stata apprezzata in Europa negli USA i risultati al botteghino siano molto deludenti non rispettando le aspettative iniziali.

Bros è una piccola rivoluzione. Per la prima volta, un grande studios come l'Universal decide di proporre una rom-com a tematica LGBTQ+ con attori tutti membri della comunità. Nonostante sia stato apprezzato all'anteprima italiana, però, negli Stati Uniti i risultati al botteghino non sembra siano stati sufficienti. La pellicola ha, infatti, incassato solo 4,8 milioni di dollari a fronte di una proiezione che sarebbe dovuta andare tra gli 8 e i 10 milioni di guadagno.

Il protagonista e sceneggiatore del film Billy Eichner, che più volte ha parlato del poco lavoro degli attori gay ad Hollywood, ha commentato in un tweet la questione spiegando come le persone etero negli Sati Uniti non vadano a vedere un film di questo tipo. Un commento che, in un certo senso, generalizza un problema più ampio che riguarda la cattiva distribuzione del film. Problema che, molto probabilmente avremo anche in Italia.

Oltre le più gravi tematiche legate all'omofobia, uno dei problemi più gravi del film è stata la cattiva distribuzione in un periodo dell'anno in cui solitamente non escono rom-com a causa del sovraffollamento delle sale. Bros risulta essere incastrato tra grandissime uscite come Black Panther, Amsterdam e The Woman King che si prospetta faranno grandi risultati al botteghino. Alla questione della distribuzione si lega anche quella dello star-appeal degli interpreti. La pellicola non ha come protagonisti grandi star hollywoodiane quindi, seguendo le regole di mercato, avrà meno possibilità di affermarsi al cinema. A non aiutare una situazione già complessa, c'è la produzione di Judd Apatow che in tempi recenti non ha realizzato pellicole di particolare successo. Insomma, i problemi legati a Bros non riguardano (principalmente) ciò di cui il film tratta ma una cattiva logica di distribuzione.

Nonostante in Italia non sia particolarmente conosciuto Billy Eichner è famoso per lo show "Billy on the street" nel quale ha ospitato moltissimi vip. Bros è il suo primo grande ruolo cinematografico in una carriera divisa tra tra tv e show comici.