Brooklyn, Saoirse Ronan impazzì per la nomination ai Golden Globe: ecco cosa fece

Nel 2015 la stella di Saoirse Ronan stava cominciando a brillare forte: reduce dal successo di Amabili Resti, la futura star di Piccole Donne si trovava ora per la prima volta a vivere Hollywood da attrice adulta, e Brooklyn rappresentò per lei il primo, vero salto verso un successo che da allora non si è mai arrestato.

Il film di John Crowley valse infatti a Ronan la seconda candidatura a un Golden Globe (la prima, risalente a qualche anno prima, era stata per Espiazione): non sarebbe certo stata l'ultima soddisfazione in carriera per la nostra Saoirse, ma il modo in cui la star di Grand Budapest Hotel apprese la notizia diede il via a una reazione che difficilmente i presenti dimenticheranno.

Ronan seppe infatti di aver ricevuto la sua seconda nomination ai Golden Globe mentre si trovava... In un salone di bellezza intenta a ricevere una rilassante manicure! Impossibile, naturalmente, trattenere la gioia per la notizia: la reazione spontanea di Saoirse Ronan fu dunque quella di dare di matto all'interno del negozio, offrendo da bere a tutti i presenti e festeggiando con clienti, lavoratori e lavoratrici!

Un calice di champagne che fu decisamente di buon augurio, visto che di lì a poco sarebbe arrivata anche la candidatura all'Oscar come Miglior attrice: niente male, non trovate? Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Brooklyn.