Da Brooklyn a Erin Brockovich: 5 film dedicate a donne forti

Questa sera su Rai Uno va in onda Brooklyn, il film del 2015 con Saoirse Ronan dedicato alla storia di una giovane ragazza promettente che riesce a farsi strada lontano dalla sua terra natia. Scopriamo dunque altri film ispirati a storie di donne forti che hanno saputo imporsi nonostante le numerose difficoltà incontrate nella propria vita.

In cima a questa breve lista non possiamo che inserire Erin Bockovich - Forte come la verità, la pellicola dedicata alla storia di una giornalista che si dedica ad una pericolosa indagine relativa all'avvelenamento delle acque della comunità di Hinkley e che ha permesso a Julia Roberts di vincere il primo e finora unico Premio Oscar.

Non possiamo poi non citare Il diritto di contare che racconta la vera storia di tre scienziate afroamericane che hanno saputo imporsi nella NASA agli inizi degli anni 60 collaborando alle operazioni spaziali degli Stati Uniti dell'epoca.

Altra importante opera in tal senso è Ribelle - The Brave, il film d'animazione della Pixar del 2013 che racconta la storia di una principessa scozzese di nome Merida che non sente la necessità di convolare a nozze con un principe azzurro per affermarsi nel mondo.

Infine, ma non per importanza, ricordiamo Il colore viola, la pellicola con Whoopi Goldberg diretta da Steven Spielberg che racconta la drammatica storia di alcune donne di colore tra abusi, violenze e razzismo.

Ci sarebbe molto altro da dire sui film dedicati alle donne al comando ma, per il momento noi di Everyeye ci fermiamo qui. Tra queste, quale è la vostra pellicola preferita? Ditecelo nei commenti.