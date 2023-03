Brooke Shields torna sulla violenza sessuale subita:'Fu un produttore di Hollywood'

All'anteprima del documentario Pretty Baby al Sundance, Brooke Shields raccontò per la prima volta di aver subito violenza da un uomo dopo aver accettato di cenare con lui, poco tempo dopo la laurea. In una intervista rilasciata a People, Shields ha raccontato che il suo aggressore era un potente produttore di Hollywood.

Il racconto di Brooke Shields a gennaio scioccò i fan e la stampa. L'attrice, all'epoca ventenne, accettò di uscire a cena con l'uomo perché convinta di poter ottenere una parte in un film:"Mi è servito molto tempo per elaborarlo, e sono più arrabbiata ora di quanto non lo fossi all'epoca. Se hai paura è per un motivo, sono situazioni spaventose".



Shields ha spiegato:"Le persone, in quegli anni, non credevano a quelle storie. Ho pensato che non avrei più lavorato. Non ho combattuto, mi sono bloccata".

L'attrice aveva accettato un passaggio a casa in taxi dall'uomo che poi abusò di lei:"Continuavo a dire che non avrei dovuto farlo, mi dicevo 'Perché sono salita con lui? Non avrei dovuto bere quel drink a cena'. Lottare non era un'opzione, quindi in un certo senso abbandoni il tuo corpo e pensi di non essere lì, che non è successo".



Brooke Shields lo disse soltanto ad una persona, il suo amico e addetto alla sicurezza, Gavin de Becker, in quanto convinta che nessun altro le avrebbe creduto.

Il documentario Pretty Baby, diretto da Lana Wilson, uscirà negli USA su Hulu in aprile.



Nel 2021 Brooke Shields accusò Barbara Walters per un'intervista che le fece e che l'attrice definì 'criminale'.