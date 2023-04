Brooke Shields, la star di Laguna Blu dopo gli abusi:'Randal Kleiser mi ha chiamato'

Brooke Shields ha partecipato al The Drew Barrymore Show e ha raccontato di essere stata contattata dal regista di Laguna Blu, Randal Kleiser, dopo le accuse di abusi e sfruttamento mosse nei suoi confronti. L'attrice si è aperta sull'argomento nella docuserie Pretty Baby, nella quale ha parlato del film che la rese famosa.

Shields aveva 14 anni quando venne girato il film, e a distanza di anni ha affermato che il regista, che diresse in passato anche Grease - Brillantina, spinse il marketing legato al lungometraggio per per stuzzicare il pubblico maschile, cercando inoltre di sfruttare il suo risveglio sessuale "passando da bambina a donna nel corso delle riprese".



"Ho visto il suo nome sul mio telefono e ho pensato 'Cosa devo fare'. E l'ho lasciata andare alla segreteria, perché mi dicevo 'Voglio sentire quale è il tono'. Vuole parlare. Non so di cosa. Non ho voglia di tornare indietro e non si tratta di questo, sai? Non è mai stato per me, non è mai stato protettivo nei miei confronti. A volte è stato divertente e amorevole, ma ero lì. Ero una pedina, ero un pezzo, era una merce" ha dichiarato.



Dopo aver iniziato in tenera età una carriera da modella, Brooke Shields - che avanzò accuse contro Barbara Walters per un'intervista 'criminale' - ebbe il suo primo ruolo cinematografico in Pretty Baby di Louis Malle nel 1978, nel ruolo di una prostituta bambina. Conosciuto il successo ben prima dei 18 anni, Shields recitò in ruoli simili in Laguna Blu e Amore senza fine nel 1981. A gennaio parlò anche di quest'ultimo film, dichiarando di non sentirsi sicura nel lavorare con Franco Zeffirelli:"La fisicità e l'esplorazione della sessualità mi sono sembrate davvero pericolose e non mi fidavo del regista nel creare un ambiente sicuro per me".



L'attrice in Laguna Blu ha recitato al fianco di Christopher Atkins nei panni di due ragazzini bloccati su un'isola nel Pacifico meridionale. Crescendo, i due adolescenti scoprono la sessualità, l'amore e come sopravvivere su un'isola da soli. Stroncato dalla critica, Laguna Blu è stato un successo finanziario per Columbia Pictures.

Brooke Shields ha raccontato di aver subito violenza da un produttore di Hollywood quand'era molto giovane.