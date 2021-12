Brooke Shields, la star accusa Barbara Walters:'La sua intervista fu criminale'

Brooke Shields ha partecipato al podcast Armchair Expert di Dax Shepard e ha parlato della famosa campagna pubblicitaria del 1980 dei jeans Calvin Klein. L'attrice, all'epoca quindicenne, ha parlato di come sia stata ipersessualizzata dai media e dal pubblico a causa di quella pubblicità, citando anche una precisa intervista.

Tra le diverse battute recitate da Brooke Shields nello spot, quella che ha fatto più discutere è:"Vuoi sapere cosa c'è tra me e i miei Calvins? Niente". Una battuta ambigua e a doppio senso che all'epoca Shields non colse. Brooke Shields è famosa per il film Laguna Blu. Nel 2017 fu realizzato un remake di Laguna Blu, dopo il grande successo del film originale.



L'attrice all'epoca rilasciò una serie d'interviste, inclusa una con Barbara Walters, che le pose una serie di domande intime e inopportune sulla sua vita sessuale. Nel corso della chiacchierata con Shepard, quest'ultimo ha definito 'esasperante' l'intervista di Walters a Shields.



Quest'ultima ha ribattuto:"Fu praticamente criminale. Non è giornalismo". A ottobre Shields parlò del contraccolpo subito dopo lo spot, definendolo 'ridicolo':"Ero ingenua, non ci ho pensato. Non pensavo che avesse a che fare con la biancheria intima [riferendosi alla battuta dello spot], non pensavo fosse di natura sessuale" ha concluso l'attrice.



Brooke Shields è protagonista di un film di Natale, tra i nuovi titoli presenti questo mese di dicembre 2021 su Netflix.