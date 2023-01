Brooke Shields, shock al Sundance Film Festival: 'Sono stata violentata'

Nel documentario intitolato Pretty Baby presentato in anteprima al Sundance Film Festival, la superstar degli anni '80 Brooke Shields ha rivelato di essere stata vittima di violenza sessuale agli inizi della sua carriera.

L'attrice di Laguna Blu ha scioccato tutti i presenti con il drammatico racconto di un abuso subito nel corso di uno dei suoi primi casting. Subito dopo aver sostenuto un provino, un uomo l'ha invitata nel suo albergo, sostenendo di voler chiamare un taxi per lei dalla sua stanza. Dopo essersi recato in bagno ed esserne uscito completamente nudo, l'aggressore si è gettato sulla Shields nel tentativo di violentarla.

"Fu come una bagarre... avevo paura di soffocare o qualcosa del genere", racconta l'attrice ancora provata, rivelando di non aver opposto molto resistenza per via della terribile paura provata. "Ero assolutamente congelata. Pensavo che il mio 'no' dovesse essere sufficiente, e pensai solo: cerca di sopravvivere e venirne fuori".

Solo ora, forte delle numerose attrici che hanno denunciato abusi, la Shields ha trovato il coraggio di raccontare questo doloroso momento della sua vita, parlando poi anche della forte sessualizzazione di cui è stata vittima da bambina che è sfociato in un discusso servizio fotografico a cui è stata costretta a sottoporsi all'età di soli 10 anni.