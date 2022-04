Broker: Lucky Red porta in Italia il nuovo film di Hirokazu Koreeda, ecco il primo poster

Dopo aver rivelato il trailer e gli ambiziosi piani di distribuzione di Esterno Notte, il nuovo film-serie tv di Marco Bellocchio, il mondo di Lucky Red si arricchisce anche con Broker, il prossimo lungometraggio dell'acclamato regista giapponese Hirokazu Koreeda.

Koch Media e Lucky Red hanno infatti siglato un accordo di co-acquisizione per la distribuzione in Italia del nuovo film dell'autore nipponico, che dopo aver vinto la Palma d’oro con Un affare di famiglia nel 2018 torna in concorso a Cannes 2022 con Broker, firmando per la prima volta un film di produzione coreana: la trama del film ruota intorno ad una donna che abbandona il suo neonato salvo poi ripensarci, quando però ormai il bambino è stato già affidato ad una famiglia adottiva. Nel cast la star Song Kang-ho (Memorie di un assassino, Parasite) e con lui Bae Doona (Cloud Atlas, The Host), Gang Dong-won (Peninsula, The Priests) e l’artista IU alias Lee Ji-eun.

L’uscita del film in Corea è annunciata per giugno, mentre in Italia arriverà al cinema in autunno, con la data definitiva che sarà comunicata prossimamente. Segnaliamo inoltre che, come previsto dai termini degli accordi, la distribuzione commerciale nelle sale sarà coordinata da Lucky Red mentre l’edizione home video sarà gestita da Koch Media. Comunicazione e marketing saranno gestiti in sinergia dalle due società, a partire dal festival di Cannes, dove l'attività stampa sarà seguita dallo Studio Punto e Virgola.

Per altre letture, vi ricordiamo che recentemente Hirokazu Koreeda ha firmato un accordo con Netflix, per il quale realizzerà un film blockbuster e una serie tv.