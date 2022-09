Broker Le buone stelle: cambia la data d'uscita in Italia per il film di Hirokazu Koreeda

Bisognerà aspettare qualche giorno in più per vedere in Italia il nuovo film di Hirokazu Koreeda Broker Le buone stelle, dato che qualche minuto fa Lucky Red ci ha comunicato una nuova data d'uscita per la nuova fatica dall'autore di Ritratto di famiglia con tempesta e Un affare di famiglia.

Le buone stelle era previsto originariamente per il 22 settembre, ma adesso il film, co-distribuito da Lucky Red e Koch Media, arriverà in sala a partire dal 13 ottobre. Prima di questa data, tuttavia, saranno previste delle anteprime su tutto il territorio nazionale mercoledì 21 settembre, in occasione dell'iniziativa Cinema in Festa, che porta il prezzo del biglietto a 3,50 euro.

Le buone stelle - Broker, il nuovo film dell’acclamato maestro giapponese Kore-eda Hirokazu, è stato presentato all'ultimo Festival di Cannes, dove è valso la Palma d’Oro al suo protagonista, il noto attore sud-coreano Song Kang ho. La distribuzione commerciale nelle sale sarà coordinata da Lucky Red, mentre l’edizione home video sarà gestita da Koch Media. Con Broker Kore-eda firma per la prima volta un film di produzione coreana, girato in Corea, con un cast interamente coreano, e realizza una toccante commedia familiare on the road dal sapore agrodolce, il cui cast, oltre alla star Song Kang ho, vede protagonisti anche Bae Doona (Cloud Atlas, The Host), Gang Dong-won (Peninsula, The Priests) e l’artista IU alias Lee Ji-eun.

La storia è quella di una donna che abbandona un neonato davanti a una “baby box”, e due uomini, trafficanti di bambini, lo prendono in consegna: lei però torna e vorrebbe riprenderlo, e decide di mettersi in viaggio con i due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo. Da questa premessa nasce un on the road surreale in cui il gruppo finisce per trasformarsi in una famiglia per caso, un classico del cinema koreedano.

Appuntamento quindi al 13 ottobre, o già da domani 21 settembre per le anteprime del Cinema in Festa.