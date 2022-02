Brivido nella notte: Clint Eastwood. in un esordio alla regia non entusiasmante

Questa sera, su IRIS alle 21:10, andrà in onda Brivido nella notte, film drammatico divenuto celebre principalmente per aver sancito l'esordio alla regia per l'allora quarantunenne Clint Eastwood, che interpretava anche la parte del protagonista, un disc jockey che finisce in una turbolenta e tossica relazione sentimentale con una ascoltatrice.

La parte della co-protagonista femminile è interpretata da Jessica Walter (scomparsa nel 2021) che per il ruolo ottenne una candidatura ai Golden Globe. Brivido nella notte non è tra i film più celebrati di Clint Eastwood e ne mostra qualche ingenuità tipica di un regista all'esordio ma che da lì a pochi anni sarebbe diventato uno dei più apprezzati della storia di Hollywood. Il film, nonostante le critiche non entusiastiche, fu comunque un successo al box-office: con un budget ridotto di appena 950mila dollari riuscì a incassare la bellezza di oltre 10 milioni di dollari.

All'epoca Clint Eastwood raccontò in questo modo il suo nuovo ruolo da regista: "Dopo aver trascorso 17 anni a sbattere la testa contro un muro, passando di set in set, e forse influenzando alcune scelte di ripresa con i miei consigli e guardando gli attori passare per tutte le pene dell'inferno senza alcun aiuto, e lavorando sia con bravi registi che pessimi, sono arrivato al punto in cui mi sento pronto a realizzare i miei film. Ho messo da parte tutti gli errori commessi e tenuto le cose preziose che ho imparato e adesso so abbastanza da poter controllare i miei personali progetti e riuscire a ottenere quello che voglio dagli attori".

L'ultimo film diretto da Clint Eastwood è stato Cry Macho - Ritorno a casa, non molto apprezzato dalla critica americana (in Italia ha ottenuto recensioni più positive) e che si è rivelato un flop al botteghino per cause imputabili sia alla pandemia di coronavirus sia alla decisione della Warner di distribuire il film sia nelle sale che sulla piattaforma HBO. Eastwood appare anche davanti la macchina da presa, l'ultima volta era accaduto in Il corriere - The Mule.