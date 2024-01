Britney Spears si scusa dopo il suo libro: 'Non volevo offendere nessuno'

Britney Spears torna a parlare di The Woman In Me, la sua chiacchieratissima autobiografia dove svela alcuni dettagli inediti riguardanti la sua vita privata. Molti di questi riguardano la storia con l'ex storico, Justin Timberlake, che viene nominato nell'ultimo post Instagram della cantante.

"Voglio scusarmi per alcune cose che ho scritto nel mio libro. Se ho offeso qualche persona a cui voglio bene sono profondamente dispiaciuta. Voglio anche dire che mi sono innamorata della nuova canzone di Justin Timberlake, "Selfish". È così bella e inoltre com'è possibile che ogni volta che vedo Justin e Jimmy insieme rido così tanto???" ha scritto Spears su Instagram, con un riferimento alla performance di Timberlake al The Tonight Show di Jimmy Fallon.

I fan di Britney Spears avevano subito notato una curiosa coincidenza: la canzone di Timberlake ha lo stesso titolo di un singolo dell'icona pop risalente al 2011. La fanbase di Spears non ha perso tempo e ha subito organizzato un boicottaggio della nuova canzone dell'ex NSYNC, facendo ritornare in classifica il brano omonimo di 13 anni fa. Queste circostanze spiegano il post di scuse della cantante, che ha deciso di placare gli animi manifestando entusiasmo nei confronti del nuovo lavoro dell'ex. La cantante è molto attiva sui social, specialmente su Instagram, dove condivide quasi giornalmente i suoi pensieri e le sue passioni: tra i tanti post, qualche mese era comparso un messaggio enigmatico in cui avrebbe annunciato il seguito della sua autobiografia The Woman In Me.