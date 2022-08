Britney Spears si scaglia contro la famiglia: 'Mi avete letteralmente uccisa'

Approfittando del lancio del nuovo duetto appena pubblicato con Elton John, Britney Spears ha condiviso sui social un nuovo audio in cui si scaglia contro i suoi genitori, oltre ad altre persone, per la tutela restrittiva in cui è stata tenuta prigioniera per oltre un decennio. Dopo anni di battaglia legale, la cantante è adesso libera dal vincolo.

"Come hanno fatto a farla franca?", ha affermato la cantante di "Hold Me Closer" (il titolo del nuovo singolo con Elton John) in un audio di 22 minuti, ora cancellato, pubblicato domenica scorsa sul suo canale ufficiale di YouTube. "E cosa cazzo ho fatto per meritarmelo?", aggiunge con enfasi la Spears a proposito dell'intreccio legale gestito dal padre e da altri sulla sua carriera, la sua vita privata, le sue finanze e tutto il resto dal 2008 al 2021. "Come cazzo hanno fatto a farla franca? Come fa ad esserci un dio? C'è un dio?".

"Non ottengo nulla dalla condivisione di tutto questo", afferma la Spears, all'inizio della registrazione, sottolineando la paura del "giudizio" e del contraccolpo mediatico. "Ho ricevuto offerte per interviste con Oprah e tante altre persone per un sacco di soldi, ma è una follia", dice la Spears che da poco è convolata a nozze. "Non voglio nulla di tutto ciò. Per me, tutto ciò va al di là di un'intervista vera e propria".

L'avvocato della Spears, Matthew Rosengart, non ha potuto essere contattato per un commento sulla registrazione che è stata pubblicata e resa pubblica. Tuttavia, Deadline ha confermato che la voce della registrazione, ora resa privata, è quella di Britney Spears.

Ripercorrendo la sua vita sotto la tutela, il ruolo della sua famiglia in questa situazione pesantemente sorvegliata, la sua lucrosa residenza pluriennale a Las Vegas, una relazione segreta e il suo ritorno alla musica con la collaborazione con Elton John, la Spears nell'audio in questione ha presentato un colpo di scena più intimo che mai. "Mi hanno letteralmente uccisa", dice del padre Jamie Spears, della madre Lynne e degli altri parenti. "Mi hanno buttato via. Ecco come mi sono sentita, la mia famiglia mi ha gettato via".

Pochi giorni fa, Spears aveva ammesso di essere traumatizzata dal suo passato.