Britney Spears risponde a Millie Bobby Brown? 'Film su di me? Non sono morta!'

Nel corso di una chiacchierata con Drew Barrymore nel suo show, la star di Enola Holmes Millie Bobby Brown ha svelato di essere interessata ad interpretare Britney Spears in un film biografico che racconti la turbolenta storia della popstar, dichiarando di sentire molta affinità con le vicende vissute dalla cantante.

"Sento che la sua storia ha qualcosa di familiare. Sono cresciuta vedendo i suoi video e le sue interviste di quando era ragazzina. Non la conosco ma quando rivedo quelle foto è come se mi sentissi di poter davvero raccontare quelle vicende nel modo corretto, come vorrebbe lei" ha dichiarato Brown.



La riposta, un po' piccata, di Britney Spears non è tardata ad arrivare. Condividendo un post su Instagram, la popstar ha fatto riferimento proprio alle parole della star di Stranger Things, seppur non nominandola. Millie Bobby Brown vorrebbe interpretare Britney Spears ma quest'ultima la pensa diversamente.

"Ho sentito che qualcuno vorrebbe fare un film sulla mia vita: però guardate che non sono morta!" ha dichiarato Spears.



Per poi aggiungere:"Anche se è chiaro che la gente preferirebbe che lo fossi, ca*o! Immagino che inizieremo a sbarrare la porta d'ora in poi".

