Britney Spears: la popstar ha sposato Sam Asghari a Los Angeles

La pop star e il suo fidanzato attore-allenatore Sam Asghari si sono sposati oggi, dopo sei anni di relazione, in una cerimonia intima tenutasi a Los Angeles.

Dopo anni problematici e non certo facili, Britney Spears si è liberata della tutela legale di suo padre e oggi, a 40 anni, ha fatto un altro importante passo in avanti nella sua vita. Infatti, come confermato da un rappresentante dell'attore a The Hollywood Reporter giovedì sera, la cantante ha sposato il 28enne Sam Asghari in una cerimonia a Los Angeles.

Come descritto dalle varie fonti, la cerimonia è stata "abbastanza intima", con quasi 60 ospiti delle loro cerchie ristrette tra cui Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore, Donatella Versace, Selena Gomez, Maria Menounos e l'avvocato Mathew Rosengart, che ha contribuito a risolvere i problemi legali della cantante andati avanti per 13 anni.

“Sono molto entusiasta che questo giorno sia arrivato e che si siano sposati. So che lo voleva da così tanto tempo. È così premuroso e di supporto in ogni fase del percorso. Sono così grato di avere Sam nella mia vita e non vedo l'ora del futuro che costruiranno insieme", ha detto a THR il rappresentante di Asghari, Brandon Cohen di BAC Talent.

Il matrimonio arriva dopo la brutta e triste notizia sulla prematura perdita del bambino di Britney Spears e Sam Asghari, avvenuta poco tempo fa.

