Britney Spears, la popstar commenta sui social:'Quel che sapete di una persona è niente'

Britney Spears non ha partecipato attivamente alla realizzazione del documentario Framing Britney Spears, ma pare che abbia avuto modo di visionarlo e sui social la popstar ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. L'opera della regista Samantha Stark sta facendo molto discutere, soprattutto per le vicissitudini della cantante.

Britney Spears, 39 anni, vive dal 2008 sotto tutela del padre Jamie, in seguito al comportamento brutale dei media nei suoi confronti che ha provocato un crollo psicologico culminato con la decisione del tribunale di affidare la tutela legale della cantante al padre, da anni fortemente criticato perché controllerebbe ogni aspetto privato della figlia.



Negli ultimi anni il movimento #FreeBritney guidato dai fan ha condotto una campagna mediatica per la liberazione della cantante dalla tutela legale altamente restrittiva, che presenta alcuni dettagli ancora misteriosi e oscuri (a causa di documenti giudiziari sigillati su richiesta di Jamie Spears), che non permetta a Britney Spears di avere un controllo rilevante sugli affari, le sue finanze e la vita personale.

Su Twitter nelle ultime ore Britney Spears ha condiviso una clip di un minuto della sua esibizione al Capodanno Rockin' Eve di Dick Clark nel 2017, con la seguente didascalia:"Non posso credere che questa performance di Toxic sia di 3 anni fa!!! Amo sempre stare sul palco... Ma mi prendo il tempo per imparare ad essere una persona normale... Mi piace semplicemente godermi le basi della vita di tutti i giorni!!!".

Spears ha proseguito:"Ogni persona ha la sua storia e il suo punto di vista sulle storie degli altri!!!! Abbiamo tutti così tante vite belle, luminose e diverse!!! Ricorda, non importa quello che pensiamo di sapere sulla vita di una persona, non è niente in confronto alla persona reale che vive dietro l'obiettivo!!!!".

Le parole non si riferiscono direttamente a Framing Britney Spears anche se il passaggio di 'vivere dietro l'obiettivo' fa pensare proprio al documentario.

Giorni fa il fidanzato Sam Asghari ha dichiarato:"Ho sempre desiderato solo il meglio per la mia dolce metà e continuerò a sostenerla seguendo i suoi sogni e creando il futuro che lei vuole e merita. Sono grato per tutto l'amore e il supporto che sta ricevendo dai suoi fan in tutto il mondo, e non vedo l'ora di un futuro normale e fantastico insieme".



Dopo la visione del documentario i fan di Britney Spears si sono scagliati contro Justin Timberlake in merito al suo comportamento nei confronti dell'ex fidanzata. Alcune star si sono mostrate contrarie alla tutela legale nei confronti di Britney Spears in possesso del padre Jamie.