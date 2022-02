Britney Spears, la pop star racconterà la sua vita per 15 milioni di dollari

Solo qualche mese fa Britney Spears si è liberata della tutela legale di suo padre e ora la popstar è pronta a raccontare la sua vita in un nuovo libro di memorie che stando a quanto riportato dal New York Post le varrà ben 15 milioni di dollari di guadagni.

La stessa cantante in un recente post su Instagram aveva rivelato di essere finalmente pronta a raccontare la turbolenta storia della sua vita in un libro, e per l'occasione ha anche pubblicato lo scatto di una vecchia macchina da scrivere accompagnata dalla didascalia: "Parto dall'inizio?".

Nel libro naturalmente, verrà raccontata la sua versione dei fatti, in modo assai differente da quanto fatto nel documentario su Britney Spears che ha fatto tanto discutere. La popstar parlerà non solo dei difficili anni della tutela di suo padre ma anche del complesso rapporto con sua sorella, i suoi amori burrascosi e le varie problematiche incontrate negli anni con l'affido dei suoi figli.

Britney Spears ha iniziato precocemente la sua carriera nel mondo dello spettacolo entrando a far parte a soli 8 anni del celebre Mickey Mouse Club. A soli 17 anni arriva il successo vero e proprio con il suo album di esordio Baby One More Time, che le permette di scalare le classifiche mondiali. Solo qualche anno dopo la cantante ha iniziato ad avere gravi problemi di salute che l'hanno condotta addirittura al TSO. Le cose ora sembrano molto migliorate per lei e siamo tutti curiosi di sentire la sua versione dei fatti nel nuovo libro annunciata dal New York Post.