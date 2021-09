Britney Spears, Octavia Spencer si scusa con la popstar per una battuta: ecco quale

L'attrice premio Oscar, Octavia Spencer, si è scusata con Britney Spears e il fidanzato Sam Asghari, dopo aver scherzato sul futuro matrimonio della coppia, consigliando ai due di stilare un accordo prematrimoniale. Spencer ha raccontato di aver anche contattato privatamente e di recente la coppia per scusarsi della sua frase.

Quest'anno è uscito il documentario su Britney Spears, che ha generato molto scalpore. Britney Spears ha annunciato il suo matrimonio qualche giorno fa. Ecco le scuse di Octavia Spencer:"Come sapete, Sam e Britney pochi giorni fa hanno annunciato il loro fidanzamento e io, essendo io, ho fatto uno scherzo. La mia intenzione era di farli ridere e non causare dolore. Ho contattato questa adorabile coppia in privato per scusarmi e ora voglio ripristinare soltanto un briciolo di felicità di cui sono stati derubati. I fan di Britney l'hanno vista attraversare un sacco di dolore e ora ha trovato la felicità. Siamo elettrizzati per lei. Quindi mostriamo loro amore" ha scritto l'attrice.



Sam Asghari ha risposto a Octavia Spencer, tranquillizzando l'attrice e ammettendo che tra i due è stato in realtà stipulato un accordo prematrimoniale e su questo aspetto sono stati in molti a scherzare nei giorni scorsi.

Asghari ha dichiarato ironicamente che l'accordo gli servirà per preservare la sua Jeep e la collezione di scarpe, nel caso Britney lo lasciasse.



Dopo l'annuncio ufficiale del fidanzamento con Sam Asghari, la popstar ha cancellato il suo profilo Instagram generando non poca preoccupazione tra i fan.

Il padre di Britney Spears ha dichiarato di voler rinunciare alla tutela della figlia; da diverso tempo, Britney Spears richiede indietro la sua vita, dopo che dal 2008 (anno del suo crollo nervoso) le sue finanze vengono gestite dal padre.