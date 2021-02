Britney Spears, i fan attaccano Justin Timberlake dopo il documentario del NY Times

Dopo la première del 6 febbraio negli Stati Uniti, molti spettatori hanno espresso il loro sostegno nei confronti di Spears e il loro disprezzo per il modo in cui sarebbe stata trattata dai media, dai suoi amici e dalla sua famiglia sulla scia del successo acquisito alla fine a cavallo fra gli anni '90 e gli anni 2000. Una parte del documentario si concentra sulle sconvolgenti conseguenze delle accuse secondo cui Britney Spears avrebbe tradito il fidanzato dell'epoca, Justin Timberlake. A seguito di tale attenzione da parte della stampa, Spears si trovò al centro di una campagna diffamatoria dei media di tutto il mondo, alimentata da Timberlake con il video musicale di Cry Me a River. Il videoclip mostra una donna fedifraga tallonata da Timberlake che somiglia molto a Britney Spears. "Justin ha sacrificato l'immagine di Britney sull'altare pubblico per promuovere sé stesso sottintendendo che avesse tradito" ha commentato uno spettatore "Non mi è mai piaciuto Justin Timberlake e #FramingBritneySpears ha dimostrato che la mia intuizione era sempre stata giusta". Un altro spettatore ha commentato:"Oltre a mostrare quanto fossero incredibilmente orribili i media con Britney Spears negli anni 2000, sono contento che il doc inizi a fare i conti con l'idea di quanto gran parte della carriera di Justin Timberlake negli anni 2000 sia avvenuta a scapito di donne come Britney". Diversi fan hanno chiesto che Timberlake si scusi pubblicamente con Britney Spears. Britney Spears e Justin Timberlake si conobbero giovanissimi durante il Mickey Mouse Club, sviluppando una relazione fra il 1998 e il 2002. Framing Britney Spears è un progetto congiunto tra i giornalisti del Times Jason Stallman, Sam Dolnick e Stephanie Preiss, insieme a Ken Druckerman, Banks Tarver e Mary Robertson. Il fidanzato attuale di Britney Spears, il personal trainer Sam Asghari, ha rotto il silenzio dopo l'uscita del documentario sostenendo la cantante. Le star hanno criticato anche la controversa tutela legale per Britney Spears , affidata al padre Jamie, sostenendo che non sarebbe successo se si fosse trattato di un uomo. Nel 2020 Robert Downey Jr. aveva ringraziato Britney Spears per il suo commento positivo nei confronti di Dolittle, il nuovo film con protagonista la star Marvel.

Nelle ultime ore Justin Timberlake è stato pesantemente e duramente attaccato sui social dai fan di Britney Spears dopo quanto raccontato in Framing Britney Spears, documentario del New York Times che ripercorre la carriera della star di Baby One More Time fino agli ultimi difficili anni, culminati con il movimento #FreeBritney.

Justin Timberlake needs to get his apology ready... #FramingBritneySpears #FramingBritney — Read What Happens Later (@readwhathappens) February 7, 2021

Wow ok so now I am not a big fan of Justin timerberlake #FramingBritneySpears — Michael AntonasRozum (@michaelrozumesq) February 7, 2021

Framing Britney reaffirmed my hatred for Jamie Spears, my dislike of Justin Timberlake, my disappointment in Diane Sawyer, and my love for Britney. #FramingBritneySpears — TATIANNA (@TATIANNANOW) February 7, 2021