Britney Spears durissima con la stampa: 'Titoli sul mio libro stupidi e ridicoli'

Il libro di memorie di Britney Spears sta per arrivare in libreria negli Stati Uniti ma, a quanto pare, l'accoglienza non è stata eccellente da parte di tutti. L'artista è sempre stata una figura molto divisiva ma, gli eventi recenti, hanno solo peggiorato una situazione molto esacerbata.

Dopo che Britney Spears ha confermato di aver avuto un aborto dalla sua relazione con Justin Timberlake, ha parlato del modo in cui la sua biografia sarebbe stata accolta. La stampa, al momento, non è stata particolarmente clemente con lei criticando la sua scelta di raccontare tutto di se stessa e il modo quasi sfacciato in cui lo fa. La risposta della cantante non è tardata ad arrivare e ha ammesso quanto, scrivere il libro, l'abbia aiutata a liberarsi da una serie di pesi che si è portata per anni.

"La maggior parte di questo libro risale a 20 anni fa... Sono andato avanti ed è una grande tabula rasa da ora!! Sono qui per stabilire un punto e cominciare il resto della mia vita", ha scritto la Spears sui propri social. "In ogni caso, questa è l'ultima e la merda succede!! Questo è in realtà un libro che non sapevo dovesse essere scritto... Anche se alcuni potrebbero offendersi, mi ha dato la possibilità di chiudere tutto per un futuro migliore!!" ha concluso chiarendo quanto scrive quel libro le abbia dato modo di liberarsi. "I titoli sul mio libro sono stati stupidi e ridicoli" ha aggiunto.

Nel corso della sua carriera, la Spears si è testata anche come attrice. Ad anni di distanza, però, sembra molto contenta di non aver ottenuto la parte ne Le pagine della nostra vita di cui aveva tentato l'audizione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!